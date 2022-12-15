Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Верхние Серги

К восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорен нарушитель ПДД со стажем. В очередной раз он попал в поле зрения полиции в июне этого года, когда за рулем своего УАЗа допустил столкновение с запаркованным «Киа Спортэйдж».

Ущерб был небольшой, но виновник ДТП поспешил скрыться с места аварии. Хозяину второй машины показалось, что уехавший был пьян. Что и подтвердили полицейские, остановившие гражданина на той же улице Ленина. Алкотестер показал 1,305 мг/л, что соответствует тяжелой степени опьянения (примерно пол-литра водки, с поправкой на время и вес). Также у него не было водительских прав. Гражданин был доставлен из Верхних Серег в Нижние, в райотдел, где какое-то время стучал подушкой по решетке камеры, потом уснул. Проверка по базам показала, что права у гражданина были отобраны еще в 2016-м, с тех пор хранились в отделе. Это было сделано за грубое нарушение ПДД, причем гражданин не исправился: в 2018-м, уже без прав, он был приговорен за повторное управление в пьяном виде к двум годам строгого режима и последующей дисквалификации его как водителя на три года, этот срок еще не истек.

Если, выйдя на свободу, он попадется снова – у него, скорее всего, конфискуют автомобиль. Да и срок действия водительского удостоверения к тому времени, похоже, уже истечет.

Екатеринбург

Шекспировские страсти кипят иногда в торговых точках, где в неурочное время можно приобрести алкоголь.

В полной мере это ощутил на себе 39-летний екатеринбуржец, пришедший в такой «оазис» в пятом часу утра, с целью приобретения водки. К его несчастью, в это же время в торговой точке находился 54-летний, изрядно подогретый той же жидкостью гражданин, по совместительству – сожитель продавщицы. Несмотря на то, что оба участника драмы видели друг друга в первый раз, тот, что постарше, принял его за своего соперника в любовных делах. Разумеется, зачем он еще мог прийти в круглосуточный магазин в пять утра – не за водкой же… Словесный конфликт перешел в драку, в результате ревнивец нанес второму посетителю несколько ударов ножом и покинул место преступления. Пострадавший был госпитализирован, медики квалифицировали вред, нанесенный его здоровью, как тяжкий. Его жизнь вне опасности, подозреваемый задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург

Студент 1999 года рождения, задержанный сотрудниками наркоконтроля ОП № 7, имел при себе целый наркотический супермаркет: 0,492 г кокаина, 0,47 г гашиша, а также два пакетика – 1,49 г и 2,89 г марихуаны.

Молодой человек был задержан при проведении оперативного мероприятия в районе дома № 48 по ул. Цвиллинга. Полиция имеет все основания полагать, что всю запрещенную химию гражданин собирался разложить в тайниках в разных местах: трудно представить, что столь разные вещества, да еще и в таких количествах, он носил в кармане для себя. Наркоконтролю предстоит выяснить возможных соучастников гражданина, а также каналы поставки, которыми он пользовался. В отношении него самого возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный наркосбыт в крупном размере. В качестве наказания статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ирбит

Житель села Стриганского Ирбитского района осужден на 7 лет и 8 месяцев условно за то, что в свое время неосторожно принял подарок от друга.

Друг был смертельно болен, поэтому гражданин не хотел обижать его отказом, в результате стал хозяином малокалиберной винтовки ТОЗ-17 с оптическим прицелом, двух охотничьих ружей, двух банок пороха, а также инвентаря для снаряжения патронов 16-го и 20-го калибров. Это произошло в ноябре 2020 года, в феврале он решил поэкспериментировать с патронами и самостоятельно снарядил 15 боеприпасов 20-го и 10–16-го калибров. Кроме того, в магазине карабина находились четыре патрона калибра 5,6 мм. Весь арсенал гражданин хранил в сейфе – в надежде, что никто его не найдет. Это продолжалось до ноября текущего года, когда всё вышеуказанное было изъято полицией, получившей оперативные данные о содержимом сейфа.

О незаконном характере своего «хобби» гражданину было известно, однако сдать оружие мешала то нехватка времени, то страх ответственности (напрасно: сдавший арсенал добровольно от ответственности освобождается и даже может получить деньги), то память об умершем друге. В итоге суд принял не совсем обычное решение: гражданин осужден по трем статьям (приобретение и хранение оружия, приобретение и хранение взрывчатки – пороха, а также изготовление боеприпасов) на достаточно большой срок, при этом – приговор вынесен условно: все-таки гражданин больше ничего не совершил и ранее судим не был. Ему назначен испытательный срок 5 лет, после чего судимость гасится. Но, кроме этого условного срока, ему придется заплатить вполне реальный штраф в размере 110 тыс. рублей.

Нижний Тагил

Очередной пострадавшей от телефонных мошенников стала 42-летняя тагильчанка, перечислившая преступникам более млн личных накоплений и около 3 млн, взятых в кредит в четырех финансовых учреждениях.

Останавливаться на истории не будем – она та же, что и всегда: мошенники разыграли спектакль с участием «работника банка», «сотрудницы Центробанка» и «следователя СКР», каждый представился именем и должностью, «следователь» даже звонил с телефона, реально принадлежащего СУ СКР по Свердловской области. Позвонив туда через несколько дней, гражданка узнала, что такой сотрудник в управлении не работает.

Полиция напоминает в очередной раз: Интернет стал доступнее, а кибермошенники – ближе. Как ни прискорбно об этом говорить, но к такой телефонной «встрече» нужно быть готовым всегда, при любом разговоре с незнакомцем. Не разговаривайте с неизвестными вам людьми о ваших деньгах, не покупайтесь на громкие названия и должности, не передавайте телефонным собеседникам данные своих счетов и, конечно же, – не поддавайтесь эмоциям, когда мошенники начнут вас торопить (а они начнут). Все взаимодействия с официальными учреждениями, будь то правоохранительные органы или банк, лучше вести лично, в помещении этого самого учреждения. И не делитесь с мошенниками своими персональными данными: настоящий сотрудник либо уже имеет к ним доступ, либо не имеет на это права. Если же он пытается узнать их у вас, он либо превышает свои полномочия, либо просто на другом конце провода – мошенник. Если разговор, с чего бы он ни начинался, принимает черты, позволяющие предположить мошенничество, лучше прервите его и перезвоните по телефону горячей линии банка, указанному на обороте карты.