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Общество
15 декабря 2022, 14:36

В Екатеринбурге установили главную городскую ель

установка елки на площади 1905 года

В последний раз живую елку на площади 1905 года устанавливали в 2018 году. Фото: Павел Ворожцов

В ледовом городке на центральной площади Екатеринбурга установили живую 30метровую ель. Ее украсят шатром гирлянд.

Фото: Павел Ворожцов

На площадь 1905 года дерево привезли в ночь на 8 декабря, а установили только сегодня. При монтаже ели рабочие использовали часть "юбки" зимней красавицы, которую привезли отдельно.

Фото: Павел Ворожцов

Помимо елки, на праздничной площадке появятся ледовые скульптуры, горки и лабиринт. Важными элементами оформления станут фигуры лесных зверей, сверкающие друзы кристаллов и макет первой екатеринбургской крепости.

Фото: Павел Ворожцов

Поскольку тема этого года — 300-летие Екатеринбурга, входные арки будут украшены светящейся надписью "300 лет". К слову, праздничная площадка станет первым мероприятием в череде юбилейных проектов.

Напомним, ледовый городок откроется 30 декабря 2022 года и будет работать до 15 января 2023 года.

Напомним, 30-метровая ель выросла в 250 километрах от уральской столицы — в Шалинском районе.

Областная газета Свердловской области

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