В Екатеринбурге установили главную городскую ель

В последний раз живую елку на площади 1905 года устанавливали в 2018 году. Фото: Павел Ворожцов

В ледовом городке на центральной площади Екатеринбурга установили живую 30‑метровую ель. Ее украсят шатром гирлянд.

Фото: Павел Ворожцов

На площадь 1905 года дерево привезли в ночь на 8 декабря, а установили только сегодня. При монтаже ели рабочие использовали часть "юбки" зимней красавицы, которую привезли отдельно.

Фото: Павел Ворожцов

Помимо елки, на праздничной площадке появятся ледовые скульптуры, горки и лабиринт. Важными элементами оформления станут фигуры лесных зверей, сверкающие друзы кристаллов и макет первой екатеринбургской крепости.

Фото: Павел Ворожцов

Поскольку тема этого года — 300-летие Екатеринбурга, входные арки будут украшены светящейся надписью "300 лет". К слову, праздничная площадка станет первым мероприятием в череде юбилейных проектов.

Напомним, ледовый городок откроется 30 декабря 2022 года и будет работать до 15 января 2023 года.

Напомним, 30-метровая ель выросла в 250 километрах от уральской столицы — в Шалинском районе.