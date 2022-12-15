Байновский мост избавят от одиночества

Спецтехника с буровыми установками может работать в любой мороз, говорят геодезисты. Фото Из личного архива А.Герасимова

В третьем по величине городе Свердловской области – Каменске-Уральском начались подготовительные работы по строительству дублера главного городского моста, сообщил глава города Алексей ГЕРАСИМОВ. На берег реки Исеть со стороны Синарского района вышли геодезисты. До конца февраля они будут устанавливать опорные знаки и бурить инженерно-геологические скважины для сбора нужных для разработки проекта исходных. Новый мост планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Мост-дублер длиной 160,5 метра и шириной 10 метров построят по соседству с главным – Байновским. Изыскательскими работами занимается одна из каменских компаний. Полученные данные помогут верно рассчитать габариты объекта, пояснили «ОГ» в мэрии. Зима – оптимальное время для работ: реку покрывает лед, и на водоем может выезжать специализированная техника – исследовать русло водоема, пробурить 14 скважин под опоры. Жители города в соцсетях бурно отреагировали на событие: «Ничего себе!», «Да ладно?!», «Это называется – «лед тронулся…», «Ура!»

Напомним, Байновский мост через реку Исеть – единственная дорожная артерия, связывающая Синарский и Красногорский районы Каменска-Уральского. Он ежедневно испытывает колоссальную транспортную нагрузку (по нему ездит до 30 тысяч автомобилей в сутки. – Прим. авт.), из-за интенсивного движения возникают пробки, а объездных путей нет.

Планы строительства второго моста через Исеть в Каменске-Уральском обсуждаются с 1984 года. В 2013 году был даже подготовлен проект, но из-за отсутствия средств так и не был реализован. Единственное, удалось провести реконструкцию Байновского моста, которой не было 27 лет. В 2019 году глава города Алексей Шмыков (ныне первый заместитель губернатора Свердловской области. – Прим. авт.) в беседе с «ОГ» отмечал, что эту проблему нужно решать на уровне области.

В 2021 году каменская мэрия приняла решение строить мост-дублер по соседству с Байновским мостом. Идею поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Согласно планам по одному сооружению горожане смогут двигаться в Красногорский район, а по другому – в Синарский. Такое решение позволит сохранить существующую улично-дорожную сеть, да и новых транспортных развязок понадобится всего две, и те очень «компактные» по площади.

Проект дублера готовят специалисты из Новосибирска, контракт с ними на сумму 39 млн рублей был подписан в середине 2022 года. К концу следующего года работы планируется завершить, после чего Каменск-Уральский сможет начать строительство и подать заявку на софинансирование работ в рамках госпрограмм. Это единственный вариант: по предварительным подсчетам, стоимость нового моста составит почти два миллиарда рублей. В одиночку городской бюджет такие расходы не осилит. Запустить объект в эксплуатацию каменские власти планируют в 2025 году.