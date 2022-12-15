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Общество
15 декабря 2022, 16:42

Мэрия Екатеринбурга потратит 737 млн рублей на ремонт и строительство соцучреждений к 300-летию города

Екатеринбург-300

Праздничные мероприятия ко Дню города в 2023 году посетят около 100 тыс. человек. Фото: Полина Зиновьева

Начальник финансового департамента администрации Екатеринбурга Анна Турунцева назвала сумму, которую планируют потратить на реконструкцию и строительство соцучреждений к 300‑летию города. В бюджете уральской столицы на эти цели заложено 737 млн рублей.

"Из 737 млн рублей 477 млн будет потрачено на строительство школы № 40, а еще 260 млн — на ремонт социальных учреждений (садики, школы, молодежные клубы)", — пояснили "Областной газете" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Отметим, что празднование 300-летия города начнется летом 2023 года, а самые масштабные мероприятия пройдут с 12 по 19 августа. 

По словам начальника управления культуры администрации уральской столицы Ильи Маркова, обычно Дни города в Екатеринбурге посещают около 100 тыс. человек. На праздновании 300-летия ожидается гораздо больше посетителей. 

В юбилейный год в Екатеринбурге будут организованы необычные спецпроекты. Один из них, например, расскажет о создании Екатеринбурга и жизни в уральской столице с помощью цифровых инсталляций на воде и зданиях. Также на улицах города пройдут костюмированные шествия и маскарады, в их числе международный фестиваль "Лица улиц". Проект будет реализован совместно с участниками из дружественных стран.

Областная газета Свердловской области

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