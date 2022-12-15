Президент РФ поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

По словам Владимира Путина, одним из главных приоритетов государства остается строительство жилья и улучшение жилищных условий. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки с 7 до 8 %. Глава государства также отметил, что доступ к семейной ипотеке будет расширен.

По словам Владимира Путина, одним из главных приоритетов государства остается строительство жилья и улучшение жилищных условий для граждан. При этом особая роль отводится рынку ипотеки.

"После скачков ипотечной ставки в марте – апреле до 12 % ставка льготной ипотеки была снижена до 7 %. 31 декабря действие льготной ипотеки заканчивается. В этой связи считаю необходимым принять следующее решение: мы будем сворачивать механизм льготной ипотеки, но будем делать это плавно. Мы продлим льготную ипотеку по территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка будет чуть повыше — увеличится до 8 %", — передает слова Президента пресс-служба Кремля.

Также Владимир Путин поручил предоставить доступ к семейной ипотеке по ставке 6 % семьям, в которых воспитывается как минимум 2 ребенка младше 18 лет.

Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей смогут взять ипотеку для покупки жилья в новостройках по льготной ставке 2 %.

Напомним, что на прошлой неделе заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов указал на необходимость постепенного сворачивания программы льготной ипотеки. Она действует в России с апреля 2020 года.