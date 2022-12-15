Темы дня

Общество
15 декабря 2022, 19:52

На Среднем Урале завершилось патриотическое мероприятие "Год Героев России"

церемония закрытия

В рамках проекта организуются встречи с выдающимися спортсменами, писателями, известными политиками и Героями России. Фото: пресс-служба организации "Герои Урала"

В Свердловской области подходит к концу патриотический проект под названием "Год Героев России", который реализуется организацией "Герои Урала" и муниципалитетами. За 4 года с момента старта проекта в нем приняли участие 8 муниципальных образований Среднего Урала и Башкирии.

В рамках проекта организуются встречи с выдающимися спортсменами, писателями, известными политиками и Героями России.

"Это уникальный проект, направленный на создание механизма координации деятельности всех субъектов патриотического воспитания, создание условий для социального, культурного, нравственного, физического развития детей и молодежи. Только в этом году непосредственными участниками проекта стали почти 10 тысяч ирбитчан. В рамках проекта "Герои Урала" берут шефство над классами и школами, проводят "Уроки Героев", организуют "Дискуссии поколений", — пояснили в пресс-службе организации "Герои Урала".

В Ирбит для участия в праздничных мероприятиях приехали сразу три Героя России — Владимир Шарпатов, Игорь Родобольский и Олег Касков; а также представители Тобольска и депутат Тюменской областной думы, многократный чемпион мира по боксу Евгений Макаренко. Видеообращение участникам направил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Фото: пресс-служба организации "Герои Урала"

Торжественная церемония закрытия мероприятия прошла в Ирбите. Эстафета по проведению "Года Героев России" в 2023 году передана Тобольску. При этом Карпинский и Горноуральский городские округа Свердловской области в следующем году также станут участниками проекта. 

Перед закрытием "Года Героев России" в ирбитской школе № 9 была торжественно открыта именная парта Героя РФ Игоря Родобольского.

Фото: пресс-служба организации "Герои Урала"

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.12.2022, 20:47 / Общество
Утверждено расписание ОГЭ и ЕГЭ на 2023 год
15.12.2022, 19:52 / Общество
На Среднем Урале завершилось патриотическое мероприятие "Год Героев России"
15.12.2022, 18:41 / Общество
Президент РФ поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года
15.12.2022, 17:55 / Общество
Кабмин РФ утвердил порядок проведения теста на грипп в больницах по программе ОМС
15.12.2022, 16:42 / Общество
Мэрия Екатеринбурга потратит 737 млн рублей на ремонт и строительство соцучреждений к 300-летию города