В Свердловской области потеплеет до 0°С

Морозы вернутся только в 20-х числах месяца. Фото: Галина Соловьева

Синоптики дали прогноз на ближайшие выходные. Жителей Свердловской области ждет потепление.

По данным главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, в последние семь дней погода была умеренно морозной. Однако в ближайшие воскресенье и понедельник (18–19 декабря) столбики термометров на юге региона покажут 0...-5 °С. Ожидается мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья.

Морозы вернутся на Средний Урал 20–22 декабря — в ночные часы температура воздуха будет опускаться до -20...-25 °С.

Более подробную информацию о погоде на 16, 17 и 18 декабря публикуем ниже:

Фото: сайт Уральского гидрометцентра