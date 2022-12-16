Глава Екатеринбурга подвел итоги года. Главное

Мэр подвел итоги 2022 года. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов проводит пресс-конференцию, посвященную предварительным итогам социально-экономического развития города в 2022 году.

В ходе выступления мэр обозначил ряд важных моментов. Так, по словам Алексея Орлова, в текущем году:

завершено строительство 3 школ и 2 школьных стадионов, отремонтировано 2 детских сада и 4 школы. Количество школьников увеличилось на 10 тыс. человек — до 191 тыс.;

открыто первое учреждение допобразования в Академическом — новый учебный корпус детской художественной школы № 2;

открыт новый вольер в зоопарке для белой медведицы Хатанги (ее привезли из Москвы);

введено в эксплуатацию 32 спортивных сооружения, отремонтировано еще несколько крупных спортобъектов. Стадион "Калининец" достроят до конца этого года, раньше срока;

удалось провести все запланированные мероприятия, в том числе ИННОПРОМ, 100+ TechnoBuild, "Уральскую ночь музыки";

отремонтировано 73 км тепловых сетей. К концу года заменят больше 300 лифтов, а из аварийного жилья переселят 274 семьи;

идет восстановление пассажиропотока — на общественном транспорте перевезено свыше 240 млн человек. К 300-летию Екатеринбург получит 50 троллейбусов с автономным ходом;

список городов-побратимов пополнили Минск, Бишкек и Крань.

Вместе с тем глава уральской столицы озвучил планы на 2023 год: