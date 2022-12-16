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16 декабря 2022, 11:47

Глава Екатеринбурга подвел итоги года. Главное

Алексей Орлов

Мэр подвел итоги 2022 года. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов проводит пресс-конференцию, посвященную предварительным итогам социально-экономического развития города в 2022 году.

В ходе выступления мэр обозначил ряд важных моментов. Так, по словам Алексея Орлова, в текущем году:

  • завершено строительство 3 школ и 2 школьных стадионов, отремонтировано 2 детских сада и 4 школы. Количество школьников увеличилось на 10 тыс. человек — до 191 тыс.;
  • открыто первое учреждение допобразования в Академическом — новый учебный корпус детской художественной школы № 2;
  • открыт новый вольер в зоопарке для белой медведицы Хатанги (ее привезли из Москвы);
  • введено в эксплуатацию 32 спортивных сооружения, отремонтировано еще несколько крупных спортобъектов. Стадион "Калининец" достроят до конца этого года, раньше срока;
  • удалось провести все запланированные мероприятия, в том числе ИННОПРОМ, 100+ TechnoBuild, "Уральскую ночь музыки";
  • отремонтировано 73 км тепловых сетей. К концу года заменят больше 300 лифтов, а из аварийного жилья переселят 274 семьи;
  • идет восстановление пассажиропотока — на общественном транспорте перевезено свыше 240 млн человек. К 300-летию Екатеринбург получит 50 троллейбусов с автономным ходом;
  • список городов-побратимов пополнили Минск, Бишкек и Крань.

Вместе с тем глава уральской столицы озвучил планы на 2023 год:

  • установить стелу "Город трудовой славы" на Царской улице;
  • отремонтировать 7 детсадов и школ;
  • завершить трамвайную ветку в Академический, Солнечный микрорайоны;
  • достроить Ледовую арену на месте снесенной телебашни.
Областная газета Свердловской области

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