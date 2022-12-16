Скончалась редактор сайта "Коммерсантъ-Урал" Татьяна Дрогаева

37-летняя Татьяна Дрогаева скончалась в больнице Челябинска сегодня утром. Врачи боролись за ее жизнь почти неделю.

По предварительной информации, 10 декабря у Татьяны случился инсульт. Из Карабаша, где она находилась на рабочем мероприятии, в Челябинск ее доставил вертолет, сообщает "Коммерсантъ-Урал".

Редакция "Областной газеты" приносит соболезнования родным, близким и коллегам Татьяны Дрогаевой.

"Таня добрый, светлый, позитивный, отзывчивый человек — не могу говорить "была". Умеющий дружить, по-настоящему. Всем друзьям и близким сил. Нам очень будет ее не хватать", — сказал главред "Областной газеты" Александр Лакедемонский (ранее он работал в издании "Коммерсантъ-Урал").

Добавим, несколько лет Татьяна возглавляла челябинскую редакцию издания "Коммерсантъ", в последние три года была редактором сайта "Коммерсантъ-Урал" в Екатеринбурге. Также работала в должности главреда городского портала Е1.ru.