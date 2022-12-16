Мэр Нижнего Тагила наградил журналистку «ОГ»

Фото: Павел Ворожцов

Глава Нижнего Тагила Владислав ПИНАЕВ вручил благодарственное письмо журналисту «Областной газеты» Юлии Бабушкиной за серию материалов к 300-летию города. Церемония награждения прошла 14 декабря, на встрече мэра с медиасообществом.

– Юбилейный год для Нижнего Тагила был богат на яркие события, громкие премьеры и открытия новых объектов инфраструктуры. Всё это и многое другое запечатлено в новостных сюжетах телекомпаний, материалах газет и электронных СМИ. Очень рад, что перемены в жизни города были отмечены в «Областной газете». Вы фиксируете историю Нижнего Тагила. Спасибо вам большое! – сказал глава.

Благодарственное письмо вручено с формулировкой «за серию материалов о реализации в Нижнем Тагиле национальных проектов России». В год 300-летия города Юлия Бабушкина подготовила более десятка таких материалов, в том числе о строительстве моста через Городской пруд, реконструкции Привокзальной площади и установке стелы «Город трудовой доблести», капремонтах образовательных и культурных учреждений, благоустройстве городских территорий. Юлия Бабушкина работает в «Областной газете» с 2018 года, с 2019-го возглавляет отдел местного самоуправления.

– Очень приятно, когда руководители муниципалитетов ценят наш журналистский труд, – говорит Юлия Бабушкина. – Владислав Юрьевич – один из них. Глава второго по величине города Свердловской области всегда с нами на связи, у нас сложились доверительные рабочие отношения. Очень надеюсь, что в следующем году наше сотрудничество продолжится!