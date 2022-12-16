В Свердловской области на новогодние праздники ждут около 200 тысяч туристов

До начала путешествия тургруппы должны проинформировать МЧС за 10 рабочих дней. Фото: Галина Соловьева

Это почти на треть больше, чем в январские каникулы 2021 года. Такие данные озвучила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова в ходе сегодняшней пресс-конференции.

По ее словам, региональная туриндустрия готова предложить гостям специальные новогодние программы по размещению и мероприятиям. К приему туристов готовы 12 лыжных баз и горнолыжных комплексов, а также природные парки и акватермальные источники.

Также на Средний Урал едут путешественники, которые самостоятельно исследуют природные объекты области. В целях безопасности, напомнила Туканова, им необходимо регистрировать свои маршруты на сайте МЧС.

Как рассказал замминистра культуры Свердловской области Сергей Радченко, подготовка культурной программы к праздникам ведется с апреля. Сейчас в большинстве театров выкуплены почти все билеты на новогодние представления. При этом еще можно попасть в цирк и на ЭкспоЕлку.

В свою очередь начальник СвЖД Иван Колесников сообщил о планах до Нового года запустить вечерний маршрут "Уральского экспресса". На станциях появится праздничная подсветка. Также, по его данным, со следующего года поезд начнет ходить ежедневно.