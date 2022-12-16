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16 декабря 2022, 17:25

Гендиректором "Областной газеты" назначен Антон Третьяков

Антон Третьяков

К исполнению обязанностей Антон Третьяков приступит с понедельника, 19 декабря. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Решение о назначении Антона Третьякова принято учредителями общественно-политического издания. К исполнению своих обязанностей на посту генерального директора "Областной газеты" он приступит с 19 декабря.

С 2015 года Антон Третьяков возглавлял департамент внутренней политики Свердловской области. На посту гендиректора "Областной газеты" он сменит ранее покинувшего пост Антона Стуликова.

Как заявили в департаменте информполитики региона, Антон Третьяков представил учредителям разработанную им концепцию развития издания. Инициатива была одобрена.

"По мнению руководства Свердловской области, опыт директора департамента внутренней политики позволит эффективнее решать современные задачи, стоящие перед региональным внутриполитическим и информационным блоком", — говорится в сообщении.

Областная газета Свердловской области

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Гендиректором "Областной газеты" назначен Антон Третьяков