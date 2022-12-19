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Общество
19 декабря 2022, 10:09

К празднику готовы  1 фото

Екатеринбург. Новогодняя иллюминация на главной аллее парка им. В. Маяковского: гирлянды на 50-метровых елях и подсветка.

Екатеринбург. Новогодняя иллюминация на главной аллее парка им. В. Маяковского: гирлянды на 50-метровых елях и подсветка.

До Нового года – две недели. Свердловские муниципалитеты вовсю готовятся к празднику. В Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Серове и других городах объявлены конкурсы на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, витрин магазинов и киосков. На площадях и в парках ставятся елки и строятся ледовые городки, улицы украшаются световыми фигурами, арками, гирляндами. С мешками подарков замечены Деды Морозы: в Среднеуральске, к примеру, дедушка гоняет на собачьей упряжке, а в Красноуфимском районе – на гусеничных санках. Самые яркие моменты – в фоторепортаже «ОГ». 

Нижний Тагил. Мастера ледовых дел возводят городок на Театральной площади, нынче он посвящен героям мультфильмов. Фото: Павел Ворожцов

Каменск-Уральский. Местный Дед Мороз со Снегурочкой и кролики – символы нового года – на железнодорожном вокзале встречают поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Фото: Из личного архива А.Герасимова

Краснотурьинск. У городской елки поставили избушку, из нее специалисты управляют иллюминацией и музыкой. Фото: Редакция портала "Краснотурьинск LIVE"

Дед Мороз в селе Юва (Красноуфимский район) на самодельных санях готов к развозу подарков детям. Фото: Из личного архива О.Ряписова

Верхняя Пышма. Световые фигуры героев мультфильма «Смешарики» второй год ставят у Дворца культуры «Металлург». Фото: Предоставлено порталом "Подслушано/Свердловская область"
ИРБИТ. Световая арка украшает бульвар Победы, через нее жители выходят на городской каток. Фото: Пресс-служба администрации ГО Ирбит

Областная газета Свердловской области
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