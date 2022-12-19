Екатеринбург. Новогодняя иллюминация на главной аллее парка им. В. Маяковского: гирлянды на 50-метровых елях и подсветка.
До Нового года – две недели. Свердловские муниципалитеты вовсю готовятся к празднику. В Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Серове и других городах объявлены конкурсы на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, витрин магазинов и киосков. На площадях и в парках ставятся елки и строятся ледовые городки, улицы украшаются световыми фигурами, арками, гирляндами. С мешками подарков замечены Деды Морозы: в Среднеуральске, к примеру, дедушка гоняет на собачьей упряжке, а в Красноуфимском районе – на гусеничных санках. Самые яркие моменты – в фоторепортаже «ОГ».