В российских труднодоступных селах модернизируют почтовые отделения

Отделения почты в труднодоступных территориях модернизируют до 2024 года. Фото: Галина Соловьева

Правительство направит 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений на селе в 2023 году. Речь идет о населенных пунктах, находящихся в труднодоступной местности.

На выделенные средства в порядок будет приведено 961 почтовое отделение. Их планируют оснастить новым оборудованием и мебелью, сообщает пресс-служба Правительства РФ. В случае необходимости в некоторых селах могут построить новые филиалы почты. Для этого будут использовать технологию быстровозводимых зданий.

"Как отмечал Президент, почта относится к системообразующим отраслям и должна работать всегда, а нужные людям услуги — оказываться быстро и в максимально комфортных условиях", — отметил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Почтовые отделения намерены сделать современными, удобными и многофункциональными. Для жителей почта должна стать местом, где они без проблем смогут отправить и получить письма, посылки, пенсии, пособия, оформить запросы в МФЦ, оплатить коммунальные услуги, воспользоваться интернетом.

Обновление сельских филиалов почты уже ведется. До конца текущего года в порядок будет приведено около 1,2 тыс. отделений.

Ранее Почта России начала осуществлять автомобильную доставку грузов из Екатеринбурга в 12 городов Казахстана.