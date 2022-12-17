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Общество
17 декабря 2022, 09:51

В свердловском поселке построили новый дом для детей-сирот

  Валерия Белякова
Новостройка

В 2022 году в Свердловской области квартиры по госпрограмме получили 880 детей-сирот. Фото: Павел Ворожцов

В поселке Цементном Невьянского района 70 детей-сирот получили ключи от квартир. Для них был построен новый дом, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Новостройку возвели в рамках утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым программы по обеспечению жильем детей-сирот. Из бюджета региона на строительство дома через Фонд жилищного строительства Свердловской области направили 110,6 миллиона рублей.

Первые новоселы уже подписали договоры найма жилья и оценили новые квартиры. Среди тех, кто готовится к переезду — мастер спорта по греко-римской борьбе, шестикратный призер первенства России и международных соревнований Михаил Беляев.

"Постараюсь вскоре сюда переехать, а пока живу у родственников в поселке Ребристый, недалеко от Невьянска", — отметил Михаил Беляев.

Ключи от квартиры получила и молодая мама Расима Белоусова. Она пришла со своим малышом.

"Думала, увижу "черновую" отделку, а оказалось, жилье уже готово для жизни. И отделка хорошая. Кое-что из вещей можно перевезти уже сейчас, но основное придется постепенно закупать", — поделилась планами Расима Белоусова.

У будущего новосела Михаила Казаева в день получения ключей родился сын. Мужчина поблагодарил губернатора и строителей за заботу о детях-сиротах.

"Вы даете нам возможность строить свои семьи, чтобы они были полноценными, правильными, устроенными в бытовом плане, чтобы у наших детей не было такой судьбы, какая была уготована нам", — сказал Михаил Казаев.

В 2022 году в Свердловской области благодаря госпрограмме по обеспечению жильем детей-сирот квартиры получили 880 человек.

Ранее ключи от нового жилья получили 86 сирот из Серова и поселка городского типа им. Малышева.

Областная газета Свердловской области

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