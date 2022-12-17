Судебным приставам упростили получение данных об имуществе должников

С 17 декабря начали действовать изменения в законе об исполнительном производстве. Фото: сайт ФССП России

17 декабря вступили в силу изменения в законе об исполнительном производстве, об этом сообщается на сайте Госдумы.

Теперь федеральная служба судебных приставов России сможет в автоматическом режиме запрашивать информацию у налоговых органов, кредитных организаций и прочих госструктур об имуществе должника. Норма закона предписывает использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Данные, которые запросили судебные приставы, должны быть им предоставлены в течение 3 дней со дня получения запроса.

"Закон поможет своевременно выполнять решения суда или судебные акты, касающиеся исполнительного производства", — уточняют в Госдуме РФ.

Напомним, ранее в Госдуму были внесены поправки в законопроект, запрещающие арестовывать счета участников специальной военной операции.