Минцифры РФ предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

Пользователей Telegram призывают не переходить по подозрительным ссылкам. Фото: Полина Зиновьева

По данным министерства, пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов в минувшую субботу, 17 декабря. Жертвам якобы присылали подарок.

Сообщение о подарке — подписке на Telegram Premium — приходило пользователям от кого-то из списка контактов. Далее граждане переходили по ссылке и получали код авторизации, при введении которого аккаунт открывался у злоумышленника. С него по всему списку контактов пострадавшего рассылались подобные сообщения.

Отмечается, что аккаунт находится в безопасности, если в нем включена двухфакторная аутентификация. Установить ее можно следующим образом:

перейти в Настройки → Конфиденциальность;

выбрать раздел Двухэтапная аутентификация и включить ее;

ввести пароль, которым дополнительно будет защищен аккаунт;

нажать Готово.

В этом случае даже после ввода кода злоумышленникам нужно будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта.

"Чтобы обезопасить себя от кражи аккаунта, включите в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не переходите по подозрительным ссылкам", — говорится в telegram-канале Минцифры РФ.