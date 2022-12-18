Минцифры РФ предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

По данным министерства, пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов в минувшую субботу, 17 декабря. Жертвам якобы присылали подарок.
Сообщение о подарке — подписке на Telegram Premium — приходило пользователям от кого-то из списка контактов. Далее граждане переходили по ссылке и получали код авторизации, при введении которого аккаунт открывался у злоумышленника. С него по всему списку контактов пострадавшего рассылались подобные сообщения.
Отмечается, что аккаунт находится в безопасности, если в нем включена двухфакторная аутентификация. Установить ее можно следующим образом:
- перейти в Настройки → Конфиденциальность;
- выбрать раздел Двухэтапная аутентификация и включить ее;
- ввести пароль, которым дополнительно будет защищен аккаунт;
- нажать Готово.
В этом случае даже после ввода кода злоумышленникам нужно будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта.
"Чтобы обезопасить себя от кражи аккаунта, включите в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не переходите по подозрительным ссылкам", — говорится в telegram-канале Минцифры РФ.