В четырех свердловских городах ожидаются перерывы в телерадиовещании

Могут перестать показывать "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", "ТНТ" и другие каналы. Фото: Павел Ворожцов

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) предупредила жителей Свердловской области о кратковременных отключениях телерадиосигнала. Они связаны с профилактическими работами.

Помехи в трансляции ожидаются в четырех городах региона. 20 декабря с неполадками столкнутся жители Кировграда, Красноуфимска и Полевского, а 21 декабря — Нижних Серег.

Указано московское время. Фото: сайт РТРС

В указанные два дня на станциях будут проводиться плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. При этом в случае непогоды их могут перенести или отменить.