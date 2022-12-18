В четырех свердловских городах ожидаются перерывы в телерадиовещании

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) предупредила жителей Свердловской области о кратковременных отключениях телерадиосигнала. Они связаны с профилактическими работами.
Помехи в трансляции ожидаются в четырех городах региона. 20 декабря с неполадками столкнутся жители Кировграда, Красноуфимска и Полевского, а 21 декабря — Нижних Серег.
В указанные два дня на станциях будут проводиться плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. При этом в случае непогоды их могут перенести или отменить.