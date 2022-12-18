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Общество
18 декабря 2022, 11:11

В четырех свердловских городах ожидаются перерывы в телерадиовещании

помехи в телевещании

Могут перестать показывать "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", "ТНТ" и другие каналы. Фото: Павел Ворожцов

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) предупредила жителей Свердловской области о кратковременных отключениях телерадиосигнала. Они связаны с профилактическими работами.

Помехи в трансляции ожидаются в четырех городах региона. 20 декабря с неполадками столкнутся жители Кировграда, Красноуфимска и Полевского, а 21 декабря — Нижних Серег.

Указано московское время. Фото: сайт РТРС

В указанные два дня на станциях будут проводиться плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. При этом в случае непогоды их могут перенести или отменить.

Областная газета Свердловской области

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