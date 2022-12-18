Кабмин РФ расширил перечень премий, освобожденных от НДФЛ

Премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства учреждены указом Президента в 2022 году. Фото: Павел Ворожцов

Налогом на доходы физлиц (НДФЛ, 13 %) не будут облагаться премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, ежегодно для преподавателей детских музыкальных школ, школ искусств и хоровых школ предусмотрено 100 премий по 500 тысяч рублей. А для работников специализированных колледжей и вузов — 50 премий по 1 миллиону рублей. Денежное поощрение могут получить учителя со стажем не менее 3 лет за достигнутые высокие результаты.

Также внесены изменения в перечень международных, иностранных и российских премий, суммы которых не подлежат налогообложению, за выдающиеся достижения в областях науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма, СМИ.

Полный текст документа опубликован на сайте Правительства РФ. Постановление вступило в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Добавим, этой осенью были объявлены имена первых лауреатов премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства. В список вошло 150 человек, в том числе представительница Свердловской области.