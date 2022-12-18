Сергей Кравцов проголосовал за название "Пионеры" для движения детей и молодежи

Сергей Кравцов предпочел название "Пионеры". Фото: Полина Зиновьева

В Москве проходит первый съезд всероссийского движения детей и молодежи. На трехдневном мероприятии в том числе будет выбрано название для нового движения.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, он проголосовал за название "Пионеры", которое близко старшему поколению. Однако, отметил он, для молодежи оно может быть не актуально.

"Я голосовал за название "Пионеры", <...> но посмотрим, какое название сегодня выберут школьники", — передает его слова ТАСС. Он добавил, что школьники сами также выберут себе атрибутику.

Ранее сообщалось, что лидерами голосования стали следующие названия: "Российское движение детей и молодежи", "Пионеры" и "Движение им. Юрия Гагарина". Окончательное решение будет принято участниками первого съезда.

Напомним, этим летом Президент России Владимир Путин подписал закон "О российском движении детей и молодежи". Оно направлено на организацию досуга, воспитание, профориентацию и подготовку детей к жизни в обществе. Участие будет добровольным.