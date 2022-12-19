Участники российского движения детей и молодежи выбрали название

Полностью новое название движения звучит следующим образом: Российское движение детей и молодежи "Движение первых". Фото: официальная страница движения в соцсети "ВКонтакте"

Всероссийское движение детей и молодежи получило название "Движение первых". За этот вариант проголосовали школьники-участники первого съезда, который проходит в Москве.

В ходе голосования "за" название "Движение первых" высказались 1 278 человек, "против" — 7. Еще 13 школьников воздержались, пишет ТАСС.

Ранее предполагалось, что название будет выбрано из вариантов-лидеров всероссийского голосования. В перечень вошли: "Пионеры", "Российское движение детей и молодежи", "Движение имени Гагарина", "Большая перемена" и "Новое поколение". Известно, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов предпочел первый из предложеных вариантов.

"В лидеры народного голосования с минимальным разрывом друг от друга вошли: "Российское движение детей и молодежи", "Пионеры" и "Движение имени Гагарина". Финальный вариант, по мнению делегатов, объединил все три фаворита", — отмечают в пресс-службе движения.

Напомним, этим летом Президент России Владимир Путин подписал закон "О российском движении детей и молодежи", которое направлено на организацию досуга, воспитание, профориентацию и подготовку детей к жизни в обществе. Участие будет добровольным.