Госдума рассмотрит поправки в законопроект о биометрии

Поправки в законопроект о биометрии Госдума рассмотрит 20 декабря. Фото: Павел Ворожцов

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о поправках, которые парламентарии планируют внести в законопроект о биометрии. Он отметил, что биометрические данные без согласия человека собирать недопустимо. В законопроект предложено включить ряд механизмов, защищающих права граждан.

По словам Вячеслава Володина, на законодательном уровне необходимо закрепить запрет на хранение геномной информации, а также ограничить перечень биометрических данных, разрешив фиксировать только лицо и голос.

Предлагается запретить принуждать к сдаче биометрических данных. "Гражданину не смогут отказать в услугах — как коммерческих, так и государственных — если он не захотел предоставлять биометрию", — написал в своем telegram-канале Вячеслав Володин.

Также предлагают ввести для граждан прозрачный порядок отказа от сдачи биометрии, упростить способ удаления сведений и разрешить использование уникальных физиологических характеристик детей только с согласия родителей. Также у граждан должна быть возможность контролировать использование биометрии через портал Госуслуг.

"Использование и хранение биометрии допускается только в базах данных, находящихся на территории Российской Федерации. Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту," — отметил председатель Госдумы РФ.

Он добавил, что в дальнейшем планируется введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных. Законопроект во втором чтении Госдума рассмотрит 20 декабря.

Напомним, ранее в свердловских городах установили 15 криптобиокабин для оформления загранпаспортов нового образца.