Мост за 40 миллионов, школа с гаражом и подорожавший трамвай

Фото из личного архива О. Ряписова.

Мост за 40 миллионов, отдельный ФАП, школа с гаражом и подорожавший трамвай – «Облгазета» рассказывает о самых интересных событиях в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

Нижнеиргинское (Красноуфимский район)

В селе идет строительство школы на 150 мест, которую жители ждали несколько лет.

Действующая школа находится в неудовлетворительном техническом состоянии и едва вмещает сельских учеников. По данным портала «KSK66.ru», здание нового образовательного учреждения будет двухэтажным, к нему пристроят гараж для школьного автобуса, спортплощадку и площадку под пожарные резервуары. Стоимость проекта – 321 млн рублей, сдать объект в эксплуатацию планируется к концу 2023 года.

Сагра (ГО Верхняя Пышма)

В поселке открыли мост через реку Черная стоимостью 40 миллионов рублей, пишет портал «ГрифонИнфо».

Длина путепровода – более 37 метров, ширина проезжей части – 4,5 метра, предусмотрены безопасные пешеходные переходы. Для сагринцев это стратегически важный объект: он соединяет две части поселка, в одной из которых находится кладбище и железнодорожная станция. Проезд по старому мосту в последние несколько лет был запрещен из-за сильного износа, жителям приходилось добираться в объезд.

Фото: из личного архива И. Соломина

Нижний Тагил

С января 2023 года в городе вырастет стоимость проезда на трамваях, сообщило информагентство «Между строк».

Одна поездка на электротранспорте будет стоить 24 рубля вместо 22. Решение поднять тариф приняла Региональная энергетическая комиссия по обращению МУП «Тагильский трамвай» и частных перевозчиков. Правда, они просили увеличить стоимость проезда до 26 рублей, но РЭК распорядилась довести максимально допустимую цифру только до 24 рублей. К слову, в мае 2022 года проезд в нижнетагильских трамваях уже повышался – с 21 до 22 рублей.

Косой Брод (Полевской ГО)

В селе, где проживает полторы тысячи человек, устанавливают модульное здание под фельдшерско-акушерский пункт, пишет портал «ПроПолевской.ру».

Ранее ФАП размещался в здании детского сада, что создавало неудобства для детей, взрослого населения и медиков. В отдельном здании ФАПа будет приемная фельдшера, смотровой и процедурный кабинеты, санузел с холодным и горячим водоснабжением. Есть помещение для электрокардиографа, установить который сельские врачи мечтали давно. С января 2023 года новый ФАП уже начнет принимать пациентов.

Карпинск

В городе после капремонта открыли детский сад №25 «Малыш».

Здание 1936 года постройки было спроектировано как бытовой комбинат, в советское время его перепрофилировали под садик, но ни разу не ремонтировали комплексно. Сейчас у дошкольного учреждения новая кровля, яркий фасад, современные спальни, помещения групп, спортзал и пищеблок. Капремонт садика профинансировало одно из градообразующих предприятий города – компания «Полиметалл», в 2023 году учреждение отметит 60-летний юбилей, пишет портал «Вечерний Карпинск».