Машинная возня

Из-за отсутствия полноценного тротуара жильцам дома приходится передвигаться по узкой тропочке, вдоль которой регулярно ездит транспорт. Фото: Алексей Кунилов

В редакцию «ОГ» обратились жильцы дома №62/3 по улице Ленина в Екатеринбурге. Они рассказали, что их внутридворовый проезд стал излюбленным маршрутом для родителей, которые возят своих детей на учебу в соседний лицей №88. Учитывая, что в лицее обучаются порядка 1300 человек, двор каждое утро превращается в оживленный хайвей. И жителям, чтобы выйти из дома, приходится в час пик проявлять каскадерские навыки, маневрируя в сплошном потоке машин.

Как выяснила «ОГ», пробки внутри двора появились почти 10 лет назад, после того как в лицее прошла масштабная реконструкция. После строительства нового корпуса площадь образовательного учреждения выросла в три с лишним раза – с 4,5 до 14,6 тысячи квадратных метров, а количество учащихся – с 300 до 1300 человек. Как следствие, увеличилось и количество авто, доставляющих детей на учебу. Раньше сделать это можно было двумя способами: через двор вышеуказанного дома либо через проезд между соседними домами – №66 и №70. Но второй вариант со временем перестал быть актуальным: вблизи домов появился сетевой магазин, ресторан и парковка. В итоге основной поток транспорта пошел по территории у дома №62/3.

«Движение как на ЕКАДе»

По просьбе жительницы дома Ольги Казанцевой «ОГ» подъехала на место рано утром. Всего за несколько минут в сторону лицея проехали около 20 машин, чуть меньше – в обратную сторону. Движение прямо перед домом: между проезжей частью и зданием – только пешеходная дорожка шириной не больше метра, и та постепенно сужается до тропинки. Один из автомобилистов, уступая дорогу, заехал колесом на тротуар, вызвав возмущение прохожего: «Движение как на ЕКАДе!»

– И так каждый день, – говорит Ольга Казанцева. – А зимой проблем еще добавляется. Из-за снега, который крайне редко здесь убирают, образуются ледяные накаты. На днях на моих глазах поскользнулся ребенок, который как раз шел в школу. А мне самой пришлось спускаться на проезжую часть при интенсивном потоке, чтобы пропустить соседку с тросточкой.

Соседка Ольги Тамара Гончарова рассказала, что мощный поток транспорта ограничивает доступ жильцов дома к единственной контейнерной площадке, расположенной около лицея. Туда выносят мусор жители со всего квартала. Автомобили же, пытаясь припарковаться или разъехаться друг с другом, перекрывают проход к бакам. Людям приходится выгадывать момент, чтобы выбросить отходы.

– Раньше мы могли ходить к контейнерной площадке, магазину через двор соседнего дома №64. Но в конце 2021 года по инициативе его жильцов придомовую территорию обнесли забором, и проход был заблокирован. Теперь нам приходится делить дорогу с машинами, каждый раз рискуя попасть под колеса, – объясняет женщина.

Ни убедить, ни перекрыть

В лицее № 88, как выяснилось, о проблеме знают.

– Мы неоднократно поднимали этот вопрос перед администрацией Кировского района, поскольку речь идет о безопасности в том числе наших учащихся, – говорит директор учреждения Наталия Стумбрис. – За последнее время удалось совместно с жильцами добиться переноса контейнерной площадки на пару метров дальше от проезда. Сейчас там места стало больше. Ведем разъяснительную работу с родителями: просим их по возможности не подъезжать прямо к дверям лицея, а останавливаться на проспекте Ленина.

В администрации Кировского района считают такую практику действенной.

– Родители подвозят к лицею менее пяти процентов учащихся, это около 40 машин. Остальные паркуются на проспекте Ленина и ведут детей пешком, – заявил «ОГ» начальник отдела по работе с общественными организациями и СМИ Кировской администрации Владимир Пацкалёв. – Полностью перекрыть проезд с помощью шлагбаума мы не можем, да и незачем: кроме лицея этой дорогой пользуются жильцы еще пяти многоквартирных домов и ДЮСШ «Виктория», и автомобилям экстренных служб ездить где-то нужно.

Придомовая территория всегда запружена машинами, особенно плотно транспорт стоит по утрам, когда у детей начинается учеба. Фото: Алексей Кунилов

«Отротуарят» за полтора года

Обращение екатеринбуржцев в редакцию возымело действие. Как сообщили жильцы дома, спустя несколько часов после встречи с журналистами им почистили от снега проезд и пешеходную дорожку.

Кроме того, «ОГ» выяснила, что не так давно сотрудники городской Госавтоинспекции совместно с прокуратурой Кировского района провели проверку улично-дорожной сети по маршруту следования детей в лицей и обнаружили, что проезд не соответствует условиям безопасности дорожного движения.

– Был подтвержден факт того, что дети и взрослые в связи с отсутствием полноценного тротуара вынуждены передвигаться по проезжей части, что нарушает требования ПДД и угрожает жизни и здоровью граждан, – сообщили «ОГ» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Надзорный орган направил исковое заявление в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием возложить обязанности по устранению недостатков на мэрию. В октябре суд требование удовлетворил и обязал чиновников принять меры по обустройству тротуара на данном участке. Срок исполнения судебного решения – 18 месяцев с даты вступления решения в силу. «ОГ» будет следить на ситуацией.