В Свердловской области повысят плату за детсады

При расчете учитывается количество дней и часов посещения. Фото: Алексей Кунилов

Стоимость вырастет с 1 января 2023 года. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев.

В документе указан максимальный размер платы для каждого свердловского муниципалитета. При этом суммы рассчитаны с учетом времени пребывания ребенка в организации, а также количества рабочих дней.

Таким образом, в Екатеринбурге пребывание до 5 часов в течение рабочей недели обойдется в 1 070 рублей, что на 55 рублей больше, чем в 2022 году. За 10–10,5 часов придется заплатить 3 470 (+180 рублей), за 12 часов – 3 650 (+190 рублей), а за сутки – 4 198 (+218 рублей).

В Нижнем Тагиле стоимость с учетом времени пребывания за пятидневку будет варьироваться от 762 до 3 050 рублей, в Каменске-Уральском – от 2 050 до 3 492 рублей.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.