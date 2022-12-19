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19 декабря 2022, 17:39

Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах смерти подростка на Среднем Урале

следователь

Правоохранительные органы искали школьника в течение суток. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области представить доклад об обстоятельствах смерти 14-летнего подростка. Молодого человека искали в течение суток.

"Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Богинскому М. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела", — сообщается на сайте СКР.

Напомним, вечером 17 декабря в правоохранительные органы региона поступило сообщение о пропаже подростка: мальчик ушел из дома и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

В результате поисков тело школьника было найдено 18 декабря возле одного из зданий, расположенном в переулке Базовом в Екатеринбурге. Признаков насильственной смерти при осмотре обнаружено не было. По предварительным данным, подросток умер от переохлаждения.

Областная газета Свердловской области

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