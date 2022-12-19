Президент РФ подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Ребенок, рожденный суррогатной матерью на территории России, автоматически приобретает гражданство РФ. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на услуги суррогатного материнства для иностранных граждан. Документ опубликован 19 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, воспользоваться услугами суррогатного материнства смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокие женщины, которые не могут родить ребенка по медицинским показаниям. Одиноким мужчинам пользоваться данной услугой будет запрещено.

Отмечается, что суррогатной матерью может стать только гражданка РФ. А ребенок, рожденный на территории России, автоматически приобретает гражданство РФ.

Как отмечал ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев "позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы". Напомним, депутаты нижней палаты парламента приняли этот закон в III чтении 8 декабря.