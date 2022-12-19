Свердловские школьники принимают участие в первом съезде Российского движения детей и молодежи

Большинством голосов было выбрано название "Движение первых". Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Участниками первого съезда детского движения стали 19 школьников из Екатеринбурга. Мероприятие проходит с 18 по 20 декабря в Москве.

По данным департамента информполитики Свердловской области, в числе юных представителей Среднего Урала — самые активные подростки из областного отделения Российского движения школьников, отряда "Каравелла", а также победители Всероссийского конкурса "Большая перемена". Вместе с другими участниками съезда они уже проголосовали за название и миссию движения.

Ранее "Областная газета" писала, что теперь полное название — Российское движение детей и молодежи "Движение первых".

Кроме того, были одобрены основные направления деятельности. В их число вошли образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия.

"Наша делегация поделена на треки. В рамках каждого трека проходят дискуссионные встречи с экспертами и спикерами, где мы обсуждаем волнующие всех вопросы, делимся мнениями и обсуждаем проекты. Уверена, что у движения большое будущее, и такие съезды будут проводиться регулярно", — рассказала участница из Екатеринбурга Ксения Пурей.

Напомним, этим летом Президент России Владимир Путин подписал закон "О российском движении детей и молодежи", которое направлено на организацию досуга, воспитание, профориентацию и подготовку детей к жизни в обществе. Ожидается, что с 20 декабря в российских школах начнут открываться первые отделения движения.