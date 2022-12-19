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Общество
19 декабря 2022, 19:20

Роспотребнадзор запустил в Свердловской области горячую линию по срокам годности продуктов

мясные продукты

Горячая линия доступна в будни с 9:00 до 17:00. Фото: Алексей Кунилов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области вместе с региональным ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" запустили горячую линию по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов. Она будет работать с 19 по 30 декабря.

Специалисты ответят на вопросы свердловчан по поводу сроков годности, условий хранения и продажи пищевой продукции, требований к качеству, безопасности и маркировке товаров. Также помогут оформить претензию в адрес продавца.  

Горячая линия доступна в будни с 9:00 до 17:00, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Задать вопросы можно по следующим номерам:

Фото: сайт Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Отмечается, что звонить можно и по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555-49-43.

Областная газета Свердловской области

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