Евгений Куйвашев поблагодарил волонтеров за работу в 2022 году

Губернатор также вручил волонтерам награды. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел 19 декабря встречу с общественниками и волонтерами Среднего Урала. Глава региона поблагодарил их за сохранение традиций милосердия и взаимовыручки.

Встреча прошла в Доме Севастьянова в смешанном формате: часть гостей присутствовала на мероприятии, а добровольцы и общественники из муниципалитетов региона подключились в режиме видеоконференции.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Убежден, что все великие победы складываются из личных достижений каждого человека, из миллионов добрых дел, из ежедневного честного и добросовестного труда, из простых благородных поступков. Вы — яркий тому пример. Благодаря вам мы ощущаем единство и сплоченность нашего общества, мы все чувствуем себя частью одной большой, сильной, созидательной команды. Только так, только вместе мы обязательно добьемся поставленных целей", — обратился Евгений Куйвашев к участникам встречи.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Отдельно губернатор отметил заслуги волонтеров, которые сейчас оказывают поддержку семьям мобилизованных свердловчан, отправляют гуманитарные грузы в зону проведения СВО и помогают жителям региона. Добровольцы были отмечены наградами, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

На связь с губернатором вышли руководители ирбитского и сысертского волонтерских штабов #МыВместе Маргарита Гельмут и Юлия Онищенко. Они рассказали о непростой работе, которую проделали добровольцы в 2022 году, а также поделились планами на будущее.