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Общество
20 декабря 2022, 10:24

В Свердловской области начали готовиться к весеннему половодью

  Валерия Белякова
Мост над рекой

В населенных пунктах, которые подвержены затоплению, обеспечат запас продуктов и медикаментов. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области подписал распоряжение правительства региона о подготовке к весеннему половодью. Ведомства на Среднем Урале проведут комплекс мер для безаварийного прохождения и пропуска паводковых вод.

В населенных пунктах, с которыми нарушается транспортное сообщение из-за затопления, органам местного самоуправления необходимо обеспечить запас продуктов и медикаментов для жителей. Также в период паводка в регионе скоординируют работу водохранилищ и уделят особое внимание сохранению мостов от ледохода.

"Региональному министерству природных ресурсов и экологии поручено организовать работу противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области", — уточнили в департаменте информационной политики региона. 

Областная газета Свердловской области

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