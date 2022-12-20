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Общество
20 декабря 2022, 11:41

На Среднем Урале ужесточили наказание за незаконные граффити

  Валерия Белякова
Граффити

В регионе будут штрафовать за несогласованные граффити на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области увеличили административный штраф для любителей рисовать на городских зданиях. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального Законодательного собрания. Штраф за незаконные граффити составит для нарушителей от 3 до 5 тысяч рублей.

"Предлагается увеличить размер административного штрафа для граждан за самовольное нанесение рисунков и изображений на зданиях, сооружениях инженерной коммуникациях и элементах благоустройства в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Предлагается определить, что закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования", — отметил в докладе депутат Заксобрания Свердловской области Тарас Исаков. 

Парламентарий сообщил, что надписи и рисунки приходится удалять собственникам сооружений. На это требуются значительные средства. Тарас Исаков добавил, что законопроект проработан совместно с прокуратурой Свердловской области.

Напомним, сегодня депутаты регионального Законодательного собрания приняли новую версию Устава Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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