Владимир Якушев исполнит мечты 11 уральских детей в рамках акции "Елка желаний"

В Екатеринбурге "Елку желаний" уже в третий раз устанавливают в парке "Россия — моя история". Фото: пресс-служба Аппарата полпреда Президента РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев стал участником ежегодной Всероссийской акции "Елка желаний". Полпред исполнит мечты 11 юных уральцев.

"Новый год — праздник сказочный, и ребятишки ждут, что их желания сбудутся. Всегда с большим удовольствием принимаю участие в этой акции. "Елка желаний" — это очень нужный и важный проект, он несет детям добро. Принципиально важно, чтобы таких начинаний было больше", — отметил Владимир Якушев.

В рамках акции полпред снял с новогодней елки шары с желаниями детей. Владимир Якушев исполнит такие желания, как побывать в кабине пилота и в пожарной части, получить снегокат, интерактивную игрушку и шведскую стенку, полетать на вертолете, встретиться с хоккейной командой "Автомобилист", примерить на себя роли машиниста электропоезда и полицейского.

В пресс-службе Аппарата полпреда Президента РФ в УрФО напомнили, что в рамках Всероссийской акции желания могут загадать дети от 3 до 17 лет, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, а также люди старше 60 лет с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью. За время существования этого мероприятия было исполнено более 21 тысячи желаний.