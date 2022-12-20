Осквернение георгиевской ленты в РФ будет наказываться штрафом или лишением свободы

Использовать георгиевскую ленту, в том числе ее изображение, можно только в целях, связанных с исторической памятью. Фото: Алексей Кунилов

Госдума РФ приняла в III чтении закон о регламентировании статуса георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России. Публичное осквернение таких символов влечет за собой уголовную или административную ответственность.

"В ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества настоящим Федеральным законом устанавливается статус георгиевской ленты", — говорится в тексте документа.

Использовать георгиевскую ленту, в том числе ее изображение, могут граждане, учреждения, организации, общественные объединения и предприятия в целях, связанных с исторической памятью, во время мероприятий, посвященных памятным датам России, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, уточняется на сайте Госдумы.

При этом, согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символов воинской славы юридическим лицам грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без нее, а физическим лицам — штраф до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. Если же осквернение георгиевской ленты, как и любого другого символа воинской славы, будет совершено группой лиц по предварительному сговору или в интернете, то нарушителей могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 млн рублей или приговорить к лишению свободы на срок до 5 лет.