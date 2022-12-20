Пять тысяч детей из семей мобилизованных ждут на "ЭкспоЕлке" в Екатеринбурге

Для детей предусмотрено безлимитное посещение аттракционов на "ЭкспоЕлке". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Бесплатные билеты на "ЭкспоЕлку" вручат детям из семей мобилизованных свердловчан. Маленьких посетителей ждут в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" с 25 декабря, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Для детей откроется новогодний парк развлечений, где они смогут прокатиться на аттракционах, побывать в ледовом городке и на катке. Для маленьких зрителей подготовлен спектакль со спецэффектами и масштабными декорациями "Чудеса случаются". Интерактивное шоу переместит гостей в 32 декабря.

Также по билету предусмотрено безлимитное посещение всех аттракционов. Для детей будут работать карусели, батуты, VR-зоны, площадки для игр с аниматорами. На улице гостей ждет 10-метровая елка, диско-снеговик, сказочный лес и каток, на котором все дети до 5 лет смогут покататься бесплатно.

Билеты на "ЭкспоЕлку" семьям мобилизованных жителей Свердловской области будут выданы в школах или через управления образования муниципалитетов.

Напомним, ранее глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что в этом году на губернаторскую елку будут приглашены дети мобилизованных.