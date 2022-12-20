Маляр химзавода «Планта» Татьяна Новикова награждена грамотой Президента России. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня по поручению Евгения КУЙВАШЕВА первый заместитель губернатора Алексей ШМЫКОВ вручил государственные награды и знаки отличия Свердловской области. Их были удостоены жители Среднего Урала, внесшие особый вклад в развитие его городов, в укрепление промышленного, интеллектуального и экономического потенциала региона, его лидерских позиций.

Торжественная церемония прошла в колонном зале Дома Севостьянова. Награды за выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности получили больше двадцати свердловчан. Каждый третий – работник оборонной промышленности. Так, благодарностью Президента РФ отмечены сотрудники нижнетагильского химического завода «Планта». Среди них – Татьяна Новикова.

«В данное время у нас очень напряженный график. Но мы все понимаем, что это нужно для страны, для наших ребят, которые выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции», – рассказала она «ОГ».

Несколько жителей региона награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» различных степеней. В их числе – тренер Центра адаптивного спорта «Родник» Сергей Упоров, чьи воспитанники из команды по волейболу сидя завоевали серебряные медали на Паралимпиаде-2020 в Токио. Символично, что в этом году центр «Родник» признан лучшей организацией адаптивного спорта в России.

Звание почетного гражданина области присвоено председателю Арбитражного суда Уральского округа Ирине Решетниковой.

Знака отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени удостоен генеральный директор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных.

Поздравляя награжденных, Алексей Шмыков отметил их большой вклад в развитие региона.

«Все преобразования в Свердловской области создаются вашими руками. И я благодарю всех вас за труд, высокий профессионализм и ответственность, за созидательный настрой и терпение, за тот пример патриотизма, который вы даете вашим родным, близким и коллегам», – сказал он, обращаясь к участникам церемонии.