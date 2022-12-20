Региональных чиновников обяжут сообщать о фактах склонения к коррупции

Ответственность будет наступать не только за коррупционные правонарушения, но и за несообщение о попытках склонить к их совершению. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Госдумы приняли в III чтении закон, согласно которому лица, замещающие государственные должности субъектов РФ, должны будут сообщать о фактах склонения к коррупционным преступлениям. Уведомлять о таких случаях нужно будет прокуратуру или другие уполномоченные госорганы в пятидневный срок.

Действие закона распространяется в частности на вице-губернаторов, глав и рядовых членов региональных правительств, председателей заксобраний, региональных избиркомов и членов комиссий, мировых судей, омбудсменов, глав контрольно-счетных палат и аудиторов. Лица, сообщившие о случаях склонения их к коррупции, будут находиться под защитой государства.

В пояснительной записке к закону указано, что он направлен "на совершенствование антикоррупционного законодательства в целях выявления, минимизации и устранения коррупционных рисков". На федеральном уровне такой порядок борьбы со взяточничеством уже установлен для депутатов законодательных органов субъектов, отмечается на сайте Госдумы.

Председатель профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что инициатива является дополнительной профилактикой предупреждения коррупции, так как ответственность будет наступать не только за соответствующие правонарушения, но и за несообщение о попытках склонить к их совершению. Он назвал поправки "важным шагом в дальнейшем развитии антикоррупционного законодательства" и также отметил, что закон даст госслужащим, которые отказались от получения взятки или участия в коррупционной схеме, уверенность в своей безопасности.