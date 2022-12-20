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20 декабря 2022, 20:41

"Автомобилист" откроет свою новогоднюю почту

хоккеисты "Автомобилиста"

Отправить новогодние письма можно будет 21 декабря. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Хоккейный клуб "Автомобилист" откроет свою новогоднюю почту для свердловчан. Специальная зона для отправки писем будет работать в фойе КРК "Уралец".

Отправить новогодние открытки можно будет 21 декабря.

"В день матча "Автомобилист" — "Сибирь" в фойе КРК "Уралец" будет установлена специальная зона, в которой каждый болельщик сможет подписать особую новогоднюю открытку и отправить ее в любую точку мира", — сообщается в telegram-канале хоккейного клуба.

Поздравить можно будет как друзей и родственников, так и любимых игроков. В пресс-службе ХК "Автомобилист" обращают внимание, что необходимо знать точный почтовый адрес и индекс получателей писем. 

Областная газета Свердловской области

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