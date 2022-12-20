За год количество фейков в интернете выросло в 6 раз

Больше всего фейков распространяется в соцсети "ВКонтакте". Фото: Полина Зиновьева

Гендиректор АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак заявил, что за 2022 год количество распространяемых в сети фейков выросло в 6 раз. При этом интерес пользователей к теме недостоверных сведений вырос на 68% по сравнению с 2021 годом.

Данные по распространению фейковой информации предоставила фактчекинговая платформа "Лапша медиа".

"В 2022 году количество фейковой информации выросло в 6 раз по сравнению с прошлым годом. Учитывая, что 2021 год был год коронавируса, который стал стартом распространения фейковой информации, рост произошел с 1,5 млн до 9 млн. Рост драматический, мы <….> прогнозируем еще большее увеличение в течение следующих двух лет количества фейков", — заявил Владимир Табак на пресс-конференции 20 декабря.

По его словам, наибольший интерес к теме фейков был зафиксирован в марте, после начала специальной военной операции.

Больше всего фейков распространяется в соцсетях "ВКонтакте" (24% от общего числа), "Одноклассники" (21%) и в мессенджере Telegram (20%). На средства массовой информации приходится около 12% недостоверных сообщений.

Отметим, что "Лапша медиа" является проектом АНО "Диалог Регионы", запущенном в 2022 году. Платформа представляет собой агрегатор инструментов для борьбы с фейковыми сообщениями.