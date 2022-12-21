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21 декабря 2022, 12:55

Владимир Путин вручил тагильчанину Льву Макееву орден Мужества

Владимир Путин и Лев Макеев

Лев Макеев поблагодарил своих отцов-командиров, которые были для него примером. Фото: скриншот видео церемонии награждения с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин наградил уроженца Нижнего Тагила, сержанта войск национальной гвардии РФ Льва Макеева орденом Мужества. Торжественная церемония вручения высших государственных наград Российской Федерации прошла в Кремле.

Глава государства в приветственной речи отметил, что наград удостоены военнослужащие, которые встали на защиту Родины и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, а также помогают налаживать жизнь в новых регионах России.

Лев Макеев после получения награды поблагодарил своих отцов-командиров, которые были для него примером, всех матерей, сестер, жен и девушек, поддерживающих участников СВО, а также военнослужащих национальной гвардии, которые успешно выполняют возлагаемые на них задачи.

"Я горд, что являюсь частью легендарного подразделения — ордена Кутузова Краснознаменного 604-го центра специального назначения "Витязь". Нам не важно — кто против, важно — кто рядом. Все мы объединены общей целью, поэтому работайте, братья, ведь "наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами". Вечная память героям, принявшим смертельный бой. Быть воином — жить вечно", — сказал Лев Макеев.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев опубликовал у себя на странице "ВКонтакте" фрагмент видео с награждением Льва Макеева и написал: "Горжусь нашими парнями!"

Областная газета Свердловской области

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