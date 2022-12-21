Почта России выпустила конверты к 300-летию Нижнего Тагила

В юбилейном конверте можно бесплатно отправить письмо или открытку весом до 20 граммов в любой российский регион. Фото: пресс-служба УФПС Свердловской области

На юбилейных конвертах изображена Сторожевая башня на Лисьей горе в Нижнем Тагиле. Тираж составил 200 тысяч экземпляров.

Конверт промаркирован знаком почтовой оплаты — литерой А. Это означает, что в нем можно бесплатно отправить письмо или открытку весом до 20 граммов в любой российский регион. Для этого не потребуется приобретать дополнительные марки. Также к юбилею промышленного города выпущен почтовый штемпель с гербом города и надписью "300 лет Нижнему Тагилу", сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.

Еще одним подарком для города стала филателистическая продукция, посвященная 300-летию Андрея Степановича Худоярова (родоначальник династии художников из Нижнего Тагила. — Прим. ред.). Изготовлены конверты, открытки с городскими видами и юбилейные марки.

"Почта России проводит большую работу, чтобы сохранить историческую память и культуру нашего региона. Выпуск юбилейных конвертов, марки и почтовой открытки к 300-летию Нижнего Тагила — это знак уважения и памяти обо всех, кто внес вклад в историю развития нашего города", — отметила начальник Нижнетагильского почтамта Наталья Погоржельская.

Напомним, Нижнетагильский театр кукол запускает акцию "Теплая почта". 22 декабря пройдет торжественная церемония гашения почтового конверта и марки, выпущенных к юбилею Нижнего Тагила.