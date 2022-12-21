В креативном кластере "Домна" пройдет Новогодняя ярмарка с матер-классами и розыгрышами

В дни работы ярмарки в "Домне" откроется магазин крафтовых товаров от местных производителей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В выходные, 24 и 25 декабря, в креативном кластере "Домна", расположенном в Екатеринбурге по улице Вайнера, 16, пройдет Новогодняя ярмарка. Свердловские мастера и производители представят новогодние игрушки, рождественские венки, сладости, свечи, а также изделия из скульптурного гипса и текстиля.

Мероприятие организовано Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства совместно с мэрией Екатеринбурга.

"Ключевая идея и отличительная особенность нашего маркета — продвижение местных самозанятых и производств. На ярмарке можно будет найти подарки с уральским характером, а также сделать что-то своими руками. В программе — разнообразные мастер-классы и розыгрыш призов. Ждем жителей и гостей города за подарками", — сказал директор областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Жители и гости уральской столицы могут выбрать подарки на Новый год от таких брендов, как "сУРАЛа", "Bezuslovno мед", "Евсевинский пряник", "ЖИВОТВОРИ", "Мастерская чуда", URALСАМОЦВЕТ, Flower forest, "Дверь в Лето", Sladoteka, "Дом Солнце", Tvoi beton, "Лоскутные истории", Mom, I am the rich. Также в ярмарке примут участие представители Беларуси, КНР, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызской Республики. Можно будет приобрести подарки, характерные для этих стран.

Кроме того, в дни работы ярмарки в "Домне" откроется магазин крафтовых товаров от местных производителей. Можно будет купить одежду локальных дизайнеров, сувениры, керамику, предметы декора и другую продукцию, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Новогодняя ярмарка будет работать 24 декабря с 12:00 до 19:00, а 25 декабря с 10:00 до 19:00.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Отметим, проект креативного кластера "Домна" реализуется при поддержке губернатора Свердловской области и главы Екатеринбурга. Главная задача пространства — содействие в развитии креативных индустрий.