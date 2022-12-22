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Общество
22 декабря 2022, 10:57

В Свердловской области на жилье для сельских учителей направлено более 55 млн рублей

соцвыплаты учителям

В новом году жилищные субсидии смогут получить свыше 30 учителей. Фото: Алексей Кунилов

Направить на строительство жилья для сельских учителей в 2022 году более 55 млн рублей поручил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев. Субсидии из областного бюджета получили 24 педагога.

В их числе учитель ИЗО и технологии Ксения Пульникова из деревни Баранникова Камышловского района. Благодаря соцвыплате она сможет улучшить жилищные условия.

"Я родилась в этой деревне, сюда же вернулась, получив высшее образование, поэтому никуда уезжать не собираюсь и планирую отработать здесь гораздо больше пяти лет. У нас очень хорошая развивающаяся деревня, и хорошо, что власти стимулируют молодежь здесь оставаться", — рассказала Ксения Пульникова.

По данным департамента информполитики Свердловской области, с 2018 года субсидии на жилье получили свыше 200 учителей, работающих в сельской местности. Отмечается, что при получении выплаты педагоги обязуются проработать в сельской школе не менее пяти лет.

В 2023 году на Среднем Урале вновь стартует конкурсная программа "Земский учитель", утвержденная губернатором в 2019 году. Правом получения денежной субсидии в размере 1 млн рублей за переезд в село смогут воспользоваться 34 учителя.

Добавим, ежегодно в сельских школах области к работе впервые приступают порядка 120 педагогических работников. Они получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Областная газета Свердловской области

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