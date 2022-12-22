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Общество
22 декабря 2022, 10:41

МТС назначила директора по маркетингу в филиале компании в Свердловской области

Фото: ПАО «МТС»

Фото: ПАО «МТС»

МТСобъявляет о назначении на должность директора по маркетингу филиала компании в Свердловской области Натальи Белоглазовой. 

Наталье Белоглазовой доверен запуск и поддержка новых продуктов и услуг, их внедрение в экосистему МТС. Формирование стройной маркетинговой политики с применением инновационных технологий. Продвижении бренда, как на массовом, так и корпоративном рынке.

«В сфере ответственности Натальи Белоглазовой будет анализ основных финансовых и маркетинговых показателей региона и факторов, оказывающих влияние на их динамику. МТС занимает уверенные позиции в уральской столице и Свердловской области по всем направлениям бизнеса, предлагая абонентам экосистемные продукты, качественное обслуживание и современные сервисы. Наталья — высококвалифицированный руководитель с многолетним опытом работы в сфере маркетинга. Уверен, её компетенции и новый взгляд на рынок будут способствовать дальнейшему укреплению положения МТС в Свердловской области», — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Биография 

Наталья Белоглазова работает в сфере маркетинга более 13 лет, пять из которых — в ПАО «МТС». С 2011 по 2016 год работала в МТС в маркетинге розничного рынка Макро-региона Урал. Наталья Евгеньевна закончила Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, по специальности Менеджмент организации: управление проектами. Имеет продолжительный опыт руководства маркетингом на предприятиях пищевой промышленности, в компаниях ГК «Русагро» (Масложировое бизнес направление), ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт».

Областная газета Свердловской области
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