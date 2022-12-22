Лучших энергетиков наградили в Свердловской области

Награды получили более ста энергетиков Среднего Урала. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

С профессиональным праздником работников энергокомплекса поздравил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Наградами были отмечены более ста энергетиков региона.

"От грамотной и слаженной работы специалистов энергетической отрасли зависит комфорт и благополучие жителей. Сотрудники компании "Россети Урал" с честью решают самые сложные задачи. Ваш труд — это гарант надежного, качественного электроснабжения жителей. Мы искренне гордимся уральскими энергетиками. Поздравляю специалистов электросетевого комплекса с самым главным для нас, энергетиков, праздником! Развития, новых целей и успешного их достижения!" — сказал Николай Смирнов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Почетное звание "Заслуженный работник электросетевого комплекса" ПАО "Россети" присвоили начальнику центра управления сетями (ЦУС) филиала "Свердловэнерго" Татьяне Солонковой. Ее подразделение отвечает за оперативно-технологическую работу в управлении распределительным электросетевым комплексом Среднего Урала. Сотрудники ЦУС работают с новейшей системой, которая была разработана на основе отечественных технологических решений. В центр в режиме онлайн поступает информация обо всех нарушениях в сетях, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Хочу отметить наше главное достижение — слаженный и профессиональный коллектив. Сейчас особенно важно подчеркнуть производственные успехи сотрудников энергосистемы, благодаря которым повышается надежность электроснабжения жителей региона, развивается и модернизируется электросетевой комплекс. Спасибо вам, коллеги, за ответственный подход к делу и высочайший профессионализм! Впереди у коллектива компании много интенсивной и напряженной работы, ведь от нашего труда зависит развитие трех крупнейших промышленных регионов страны, а также комфорт жителей Среднего и Южного Урала, а также Пермского края", — подчеркнул генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор.

Напомним, ранее в Екатеринбурге была запущена в работу новая подстанция "Новокольцовская". Она обеспечит энергией новый городской микрорайон.