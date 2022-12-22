Телефонные мошенники меняют ориентацию

Коллаж: Константин Девятов

Объявленная в конце сентября частичная мобилизация открыла новое поле деятельности для мошенников. Под различными предлогами они выманивают деньги у семей участников СВО. Фиксируются такие случаи и в Свердловской области. В уполномоченных ведомствах напоминают: главным источником достоверной информации о судьбе бойцов, находящихся на передовой, являются военные комиссариаты, откуда они призывались.

Частичную мобилизацию Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября, завершилась она в конце октября. Уже в ходе нее в Свердловской области начали фиксировать звонки мошенников родственникам призванных на службу жителей региона. Нельзя сказать, что такие случаи носят массовый характер, но те, что случаются – просто вопиющие.

– Позвонили женщине: ваш муж погиб, нужно привезти тело, готовьте деньги, куда перечислить, сообщим, – делится читательница «ОГ» – жительница одного из малых городов, соседствующих с Екатеринбургом. – Конечно, в такой ситуации не то что мыслить рационально – как зовут тебя забудешь! Хорошо, супруга была в этот момент на работе. Рядом находились коллеги, которые сразу позвонили в военкомат проверить информацию. Но пока шло разбирательство, женщина чуть жизнь самоубийством не покончила – из петли буквально вытащили! И тут же буквально звонок ей на телефон. Ответила коллега, а там муж – живой, здоровый: «Маша (имя изменено – «ОГ»), как дела?» – Хорошо, смогла как-то объяснить ему, что Маша занята и ответить пока не может.

Изощренность мошенников не знает границ.

– Например, открывается некое Бюро, якобы оказывающее помощь тем, кто хочет вернуть сына из плена, – рассказывает Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. – Но это полномочия исключительно военкоматов, Министерства обороны. Однако люди в отчаянии готовы поверить в любое чудо, когда речь идет о судьбе родного человека. Знаю историю, когда семья обратилась в подобную организацию. Там обещали помочь, причем бесплатно, только попросили все персональные данные сына. Родители их предоставили, а через некоторое время они появились в открытом доступе в соцсетях. Естественно, никто мальчика не вернул.

Еще об одном подобном факте «развода» рассказал у себя в телеграм-канале глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

«Звонивший назвался представителем Южного военного округа. Сказал, что их мобилизованный родственник хочет оформить доверенность на доступ к счету, куда будет зачисляться его денежное довольствие. Данные мобилизованного притом были названы с ошибкой. Проверка номера в интернете показала, что за последние 10 дней этой SIM-картой пользовались один раз, сегодня. Можно предположить, что SIM- карта только что активирована. Поисковик выдает местонахождение номера – Ханты-Мансийск. Можно предположить, что звонок был сделан мошенником с целью завладения персональными данными, в том числе паспортными, для последующих противоправных действий в сфере финансов.

Родственников мобилизованных прошу не паниковать и сохранять бдительность. С мошенниками не связываться. Информация передана в правоохранительные органы для принятия превентивных мер», – написал мэр.

«ОГ» связалась с Евгением Писцовым, чтобы узнать, чем закончилась история. Глава Березовского пояснил, что звонок поступил на номер матери военнослужащего. Разговаривать с мошенниками женщина не стала, испугавшись, что посторонние люди узнали ее телефон.

– Она никуда больше не обращалась. Хочет все это забыть, как дурной сон, – сказал Евгений Писцов.

– Такими приемами нередко пользуются мошенники, чтобы придать достоверности своим «гуманитарным проектам», нацеленным на выманивание денег с несчастных родственников. Либо чтобы собрать базу с данными военнослужащих, включая карточные счета, пароли, пин-коды, и либо воспользоваться самим, либо продать ее, – делится источник из правоохранительных структур, знакомый с ситуацией. – Но бывает и другая мотивация. – Звонят родным военнослужащих с аналогичными «новостями» просто пранки какие-то – нередко из-за пределов страны. – Какую цель преследуют – можно только догадываться: раскачать, деморализовать людей или просто позлорадствовать.

Издание TagilCity.ru рассказало историю своей пожилой читательницы Веры из Кушвы. Внука Вериной сестры мобилизовали в начале октября. Он проходил обучение в Елани, затем был отправлен на Украину.

В конце октября внук получил осколочные ранения. А уже через два дня после этого известия одной из дальних пожилых родственниц военного пришло СМС о том, что ему нужно срочно собирать деньги на лечение и отправлять куда-то под Симферополь. В сообщении, присланном якобы от местного Совета Ветеранов, было написано, что у родственника ранения головы, рук, ног, порваны печень и легкие. Сам он потерял память, телефон у него разбит, поэтому и позвонить не может.

По словам Веры, родственница перезвонила по указанному номеру. Там ответила женщина, представившаяся именем и фамилией сотрудницы Совета Ветеранов.

– Это чистой воды мошенничество. Моя сестра рассказала, что общается с внуком каждый день по видеосвязи. Внук бесплатно проходит лечение в госпитале, был прооперирован и ходит на костылях. В скором времени медики будут ему делать МРТ, никаких дополнительных денежных средств не требуется, – пояснила читательница. «ОГ» постаралась связаться с ней через нижнетагильских коллег. Но руководитель TagilCity.ru Александра Логинова сообщила, что героиня публикации отказалась от общения с другими СМИ.

«ОГ» обратилась за комментариями по упомянутым фактам в пресс-службы Центрального военного округа и ГУ МВД России по Свердловской области. Суть ответов, полученных в ходе телефонного общения, в обоих случаях была единой: подобные вопросы находятся в компетенции других инстанций.

Татьяна Мерзлякова напоминает: обо всем, что касается судьбы мобилизованных, всегда самыми первыми узнают военные комиссариаты. Поэтому обращаться за информацией или проверять ее после таких звонков нужно именно у них. А по вопросам социальных выплат надо обращаться в районные управления соцполитики.

– Аппарат Уполномоченного по правам человека тоже никогда не откажет в помощи, – напоминает Татьяна Мерзлякова. – Мы работаем с теми же военными комиссарами, с главами городов и вместе ищем выходы из самых разных, казалось бы, тупиковых ситуаций. Есть случаи, когда требуется юрист. Но хочу сказать, прежде чем к нему обратиться, посоветуйтесь с нами – придите, напишите либо позвоните на нашу горячую линию. А отдавать деньги неизвестно кому, без всякой гарантии, наверное, не следует.

– Именно в военкомат в первую очередь поступает информация о судьбе военнослужащего, – подтверждает наш собеседник из правоохранительных структур, -– и только после того, как подтверждена и проверена на сто процентов. Например, извещение о гибели направляется только тогда, когда тело опознано. Простите за такие детали, но об этом надо напоминать еще и еще раз. Иного способа уберечь от мошенников людей, чьи близкие сегодня находятся на передовой, наверное, нет.

Обратная связь Узнать о судьбе родственника, проходящего службу в зоне СВО, можно по телефону горячей линии Министерства обороны – 8 800 301–14–67. Обратившись туда, нужно оставить заявку с указанием данных военнослужащего, а также своих: ФИО, степени родства, контактов. После их проверки с вами свяжутся. Также можно обратиться в аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской области: Телефон горячей линии – 8 800 101–91–11 Электронная почта: pravachel66@yandex.ru.