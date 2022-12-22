На Среднем Урале усилят профилактику коррупционных нарушений

Валерий Чайников провел заседание по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Его провел замгубернатора Валерий Чайников.

Замглавы региона отметил, что активная антикоррупционная политика реализуется на государственном уровне. В свою очередь региону необходимо "обеспечить исполнение должностными лицами положений антикоррупционного законодательства" и сформировать у людей негативное отношение к любым проявлениям коррупции.

"Выполняя рекомендации президента России, в будущем региональный департамент противодействия коррупции и контроля сосредоточится на профилактике коррупции, включая контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства органами государственной власти, организациями и должностными лицами", — отметил директор департамента Ильхам Ширалиев.

По данным департамента информполитики Свердловской области, участники заседания также рассмотрели вопрос дальнейшей цифровизации государственного управления. В частности, это касается сферы контрольно-надзорной деятельности.