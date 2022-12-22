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22 декабря 2022, 18:42

Главный полицейский Екатеринбурга уходит в отставку

Игорь Озеров

Игорь Озеров отдал службе государству 32 года. Фото: Екатеринбургская гордума

В Свердловском главке полиции рассказали, почему глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров уже несколько дней не появляется на рабочем месте.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, информация о том, что Игоря Озерова решили уволить после московской проверки, не соответствует действительности. 

"Так называемые источники вводят общественность и личный состав гарнизона Екатеринбурга и области в целом в заблуждение. Полковник Озеров жив и здоров, ни от кого не прячется. У него накопилось достаточно много дней отдыха за работу в выходные и праздничные дни, по истечении которых Игорь Евгеньевич планирует уйти на заслуженный отдых. Все основания для этого у него давно уже имеются", — пояснил Валерий Горелых.

Он также добавил, что Игорь Озеров отдал службе государству 32 года.

Напомним, что Игорь Озеров был назначен на пост главы УМВД по Екатеринбургу в марте 2020 года. До этого он занимал должность заместителя начальника Управления МВД по Тверской области.

Областная газета Свердловской области

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