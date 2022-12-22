Владимир Путин предложил организовать обучение в волонтерских центрах для студентов

По мнению главы государства, добровольцы, поддерживающие участников СВО, их семьи и жителей Донбасса, должны быть примером для молодежи. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 22 декабря посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи. Он предложил организовать для студентов колледжей и вузов учебу в волонтерских центрах.

По мнению главы государства, добровольцы, поддерживающие участников СВО, их семьи и жителей Донбасса, должны быть примером для молодежи.

"Такие неравнодушные и, я не побоюсь этого слова, храбрые, смелые ребята, безусловно, пример для очень-очень многих молодых людей в нашей стране. При этом подчеркну, что участие в добровольческих проектах уже стало нормой жизни для очень многих. И, конечно, нужно поддержать этот благородный порыв. В частности, создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить учебу и практику в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально ориентированных НКО. Приобретать опыт гражданской ответственности и солидарности", — сказал президент.

В пресс-службе партии "Единая Россия" отметили, что с февраля 2022 года активисты "Волонтерской роты" и "Молодой гвардии Единой России" помогают жителям Донбасса в пунктах временного размещения. Кроме того, с конца марта отряды добровольцев работают непосредственно в ДНР и ЛНР.

Перед выездом в Донбасс опытные добровольцы, специалисты в области медицины, психологии и физподготовки проводят обучение для начинающих волонтеров. Всего в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях побывало около 1 200 активистов "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты", а более 150 человек находятся там постоянно.