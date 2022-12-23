В России могут ужесточить наказание за онлайн-продажу спиртного подросткам

Сейчас онлайн-продажа алкоголя в РФ запрещена на законодательном уроне. Фото: Галина Соловьева

Вопрос о наказании курьеров, которые передают алкоголь несовершеннолетним, будет рассмотрен комитетом Госдумы по экономической политике в 2023 году. Речь идет об онлайн-продажах спиртного.

Вопрос об ужесточении наказания стал актуальным после того, как Минфин разработал законопроект о дистанционной торговле алкоголем. С 2023 года онлайн-продажи спиртных напитков в качестве эксперимента должны стартовать в Москве и Подмосковье. Планируется, что покупатели смогут приобрести слабоалкогольные напитки через сайт "Почты России". Доставят товар лишь спустя сутки после заказа, сообщают "Известия", ссылаясь на законопроект Минфина. Пока же онлайн-торговля спиртным в России запрещена на законодательном уровне.

Авторы документа предложили при онлайн-продажах алкоголя использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), чтобы спиртное не попало в руки подростков. Еще одним вариантом может стать проверка паспорта покупателя при вручении заказа.

При этом эксперты отмечают, что данные нормы могут не уберечь несовершеннолетних от покупки алкоголя. Потому ответственность за продажу спиртного подросткам в онлайн-торговле должна быть, как и в обычной рознице. Сейчас продавец офлайн-магазина за такое нарушение может быть оштрафован на 50 тысяч, а юрлицо — на сумму до 300 тысяч рублей.

"В интернет-торговле курьер, как и кассир в магазине, — часть цепочки, поэтому устоявшееся выражение "курьер — это только ноги" здесь не работает", — отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Напомним, в РФ могут ужесточить правила регистрации детей в социальных сетях.